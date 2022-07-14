Пропонують визначити, що жінок почнуть брати на військовий облік не раніше, ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, – Генштаб

Громов пояснив, що такі зміни потрібні через велику кількість переселенців серед жінок. Відповідні документи передали на розгляд.

Жінок братимуть на облік лише за згодою

Також Громов розповів, що на військову службу призвано близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість з них призначили на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Тому наразі в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Щоправда, у ЗСУ залишається потреба у жінках-фахівчинях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Відтак жінки, які мають певні спеціальності та/або професії, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

Як жінки ставатимуть на військовий облік

Процедура така ж як в чоловіків. Спочатку слід подати заяву щодо взяття на військовий облік.

Потім треба пройти медичний огляд встановленим порядком для визначення придатності/непридатності до військової служби. Після цього жінка отримає відповідний документ (військовий квиток).

Детальніше – у Генштабі розповіли, як жінок братимуть на військовий облік: відео