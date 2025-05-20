Зеленский предлагает Раде создать два новых специализированных админсуда

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного и Специализированного апелляционного административного судов. Планируется, что они будут иметь юрисдикцию на всю территорию Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №13302 и Укринформ.

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Какие два админсуда могут появиться в Украине

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан во исполнение требований Конституции, Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законодательные акты относительно правовых основ образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда" для начала деятельности упомянутых судов.

Законопроектом предлагается создать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с их расположением в городе Киеве. Их юрисдикция будет распространяться на всю территорию Украины.

Известно, что перед этим Высший совет правосудия уже согласовал законопроект президента "О создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда".

Напомним, что ранее Рада поддержала законопроект о создании Высшего административного суда. Его принятие было условием МВФ для предоставления финансовой поддержки Украине.