Людей призывают немедленно пройти в укрытие, ведь над территорией Беларуси зафиксирована активность тактической авиации врага.

Важно Надо следить за заявлениями Эрдогана, – Свитан предположил, когда будет ракетная атака по Украине

По данным телеграм-канала monitor, следящего за активностью вражеской авиации, есть взлет МиГ-31К.

Обратите внимание! МиГ-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30СМ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13 ноября / Фото "єМапа"

Заметим, что вчера, 12 ноября, в Украине несколько раз звучала воздушная тревога. После обеда на территории Беларуси была зафиксирована активность вражеской авиации, в частности в небо взлетели по меньшей мере 2 истребителя, в том числе Миг-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через полтора часа Миг-31К ушел на посадку, а запусков ракет с территории Беларуси не зафиксировали.

Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в настоящее время Россия накапливает свой ракетный потенциал. Он убежден, что в запасе врага есть определенное количество ракет, однако они не могут все использовать сразу.