В эти дни могут возникнуть масштабные лесные пожары, если не соблюдать правила поведения с огнем. Стоит отметить, что леса горят уже в Николаевской области.

Смотрите также Огонь вышел из-под контроля: из-за лесных пожаров из Тенерифе эвакуировали 26 тысяч человек

Синоптики объявили о пожарной опасности

В Укргидрометцентре отметили, что чрезвычайная пожарная опасность связана с тем, что сочетаются высокие температуры и длительное отсутствие осадков, что значительно увеличивает вероятность и скорость лесных пожаров.

Пожарную опасность объявили в таких областях нашего государства:

21 августа – повсюду, кроме Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Луганской областей и Закарпатья;

22 августа – по всем областям, кроме Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, а также Киева;

23 – 24 августа – все области, кроме Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья;



Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра

В Николаевской области горят леса

В ГСЧС отметили, что в Николаевской области снова горит Андреевское лесное урочище По состоянию на 15 часов ориентировочная площадь горения составляет 20 гектаров.

21 августа на территории Андреевского лесничества снова возник масштабный пожар. На этот раз огонь охватил значительную площадь и распространился на лесные насаждения,

– говорится в сообщении службы.

В Николаевской области горит Андреевское лесное урочище / Фото ГСЧС

Там отметили, что для ликвидации огня привлекли 85 пожарных, местные лесники, а также 14 единиц техники. В ГСЧС заверили, что мониторинг положения в урочище осуществляется с помощью квадрокоптеров с привлечением квадроцикла.

В конце концов спасатели сказали, что почти 117 гектаров территории экосистем были охвачены огнем минувших суток. Там призвали людей ответственно относиться к нахождению на природе, а также напомнили простые правила пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности / Инфографика ГСЧС

Напоследок в службе отметили, что из-за того, что люди не соблюдают эти правила, 806 спасателей и 183 единицы техники работали над ликвидацией возгораний. Там призывали не уничтожать уникальную природу нашего государства.

Масштабные лесные пожары прокатились по Канаде