Государственная служба по чрезвычайным ситуациям установила первый – "желтый" уровень опасности. Об этом информирует 24 Канал.
К теме Штормовой ветер и сильный дождь: прогноз погоды на 18 января.
Порывы ветра до 20 метров в секунду
18 января на Закарпатье и в Карпатах будет идти значительный дождь, в горах с мокрым снегом. В то же время утром и днем порывы ветра на территории Украины будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– отметили в Укргидрометцентре.
18 января в Украине объявили штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра
Кстати, в Одесской области ветер будет еще сильнее. Так, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, порывы будут достигать 19 – 24 метров в секунду.