Державна служба з надзвичайних ситуацій встановила перший – "жовтий" рівень небезпеки. Про це інформує 24 Канал.

До теми Штормовий вітер та сильний дощ: прогноз погоди на 18 січня

Пориви вітру до 20 метрів на секунду

18 січня на Закарпатті і в Карпатах йтиме значний дощ, у горах з мокрим снігом. Водночас вранці та вдень пориви вітру на території України сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– наголосили в Укргідрометценрті.

18 січня в Україні оголосили штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

До речі, на Одещині вітер буде ще сильнішим. Так, за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів пориви сягатимуть 19 – 24 метрів на секунду.