В июле "дня со светом" для каждой из областей не будет.

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Почему "Укрэнерго" изменило решение

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отмены "дня без графиков" – значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

В ответ на многочисленные обращения облэнерго, "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период (9 – 24 июля – 24 Канал). В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе,

– говорится в новом заявлении компании.

В то же время в "Укрэнерго" заверили: замеры будут проведены позже летом, когда будет разрешаться ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

Завтра, 9 июля, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.