У липні "дня зі світлом" для кожної з областей не буде.

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Чому "Укренерго" змінило рішення

В "Укренерго" пояснили, що причина скасування "дня без графіків" – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період ( 9 – 24 липня – 24 Канал). В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні,

– йдеться у новій заяві компанії.

Водночас в "Укренерго" запевнили: виміри будуть проведені пізніше влітку, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.