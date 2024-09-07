Синоптики предупредили о непогоде в одной из областей: регион накроет шквальный ветер

В одном из регионов погода может испортиться. Синоптики предупреждают о порывах ветра.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Оно действует для Львовской области.

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Ожидаются порывы ветра

До конца суток 7 сентября местами синоптики прогнозируют на Львовщине порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики также уточнили прогноз для Львова. До конца суток 7 сентября там тоже ожидают порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Отметили, что это – первый уровень опасности.