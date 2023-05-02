Зеленскому предлагают создать орден Бандеры: истерика в России не заставила себя ждать

На сайте электронных петиций к президенту появилось предложение о введении новой государственной награды. Автор петиции предложил назвать ее "Орден Степана Бандеры".

Создание новой государственной награды, вероятно, и прошло бы без внимания российских пропагандистов. Однако имя одного из самых ярких борцов за независимость Украины подействовало на них как святая вода на черта.

Достойно внимания Экскурс в 50-е: откуда взялся "советский народ" и почему слово "Бандера" до сих пор болит россиянам

"Орден Степана Бандеры"

Петицию инициировал Богдан Романович Скрипник 1 мая. Мужчина предложил не только ярко назвать новый орден, но и кого бы им награждать. Естественно, такую награду должны получать борцы за независимость нашего государства.

Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины,

– говорится в тексте петиции.

На болотах истерят

Степан Андреевич Бандера был украинским политическим деятелем, революционером, один из радикальных и главенствующих идеологов, практиков и теоретиков украинского националистического движения XX века.

Конечно, такое известие не понравилось России, которая и при Бандере, и сегодня не оставляет попыток захватить украинские земли, стереть с политической карты мира наше государство и уничтожить как можно больше тех, кто не хочет присягать на верность стране-убийце.

В частности, по классике заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал главу Провода ОУН-Б нацистом и призвал прославлять "всех европейских нацистов скопом", ведь это якобы "теперь основная европейская идеология". В частности, среди его изощренных "гениальных" идей создать ордена Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и им подобных. Более того, Медведев предложил вместе с "Орденом Степана Бандеры" учредить и орден Владимира Зеленского.

Хотя он либо удобно забыл, либо просто не знает, что идеология нацизма как раз очень хорошо вписывается именно в реалии современной России.