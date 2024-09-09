МВД предлагает ввести систему тотального видеонаблюдения: кого и как будут мониторить
Источник:Судебно-юридическая газета
МВД предлагает Верховной Раде проголосовать за законопроект, который позволит ввести единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности. Иначе говоря, эта система позволит идентифицировать украинцев на основе всех биометрических данных.
Законопроект № 11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" в ВР зарегистрировали еще в феврале 2024 года. Сейчас министр Игорь Клименко призывает правительство проголосовать за проект, ведь он позволит решить сразу несколько задач.
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Как повлияет на жизнь украинцев тотальный мониторинг
6 сентября 2024 года состоялась рабочая встреча МВД с народными депутатами Украины и членами Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. На ней Клименко призвал проголосовать за проект о единой системе видеомониторинга. Министр отметил, что она поможет поддерживать правопорядок, позволит предупреждать и оперативно реагировать на различные правонарушения.
Кроме того, по словам министра, эта законодательная инициатива преследует две основные цели:
- упорядочить работу системы видеонаблюдения и исключить посторонний доступ к видеоматериалам, в частности из-за рубежа,
- защитить от несанкционированной утечки данных с камер видеонаблюдения.
Стоит заметить, что сам законопроект предусматривает, что граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированное место жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карточки налогоплательщика. С помощью системы, к примеру, можно будет отследить все данные об автомобиле. Как отмечают в СМИ, это позволит ограничить уклонистов в праве управлять автомобилем.
В законопроекте предлагают, что объектами видеомониторинга будут:
- информационные объекты, к которым относятся физические лица, а также транспортные средства;
- публичные места;
- другие территории общего пользования;
- территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;
- вещи и предметы и тому подобное.
Все данные о физическом лице можно будет установить по набору биометрических данных:
- имя,
- дата рождения / смерти,
- место рождения,
- пол,
- сведения о зарегистрированном или задекларированном месте проживания (пребывания) лица, снятие лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (пребывания) лица,
- сведения о гражданстве или его отсутствии,
- оцифрованный образ лица,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).
Если придется идентифицировать транспортное средство, то с помощью единой системы можно будет узнать марку, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, всю информацию о владельце транспортного средства (ФИО, дата рождения, полное наименование и идентификационный код, адрес регистрации места жительства физического лица или адрес местонахождения юридического лица),
Хранить все данные видеомониторинга будут не более 15 лет.
Стоит заметить, что каждое лицо, данные которого внесены в систему видеомониторинга, имеет право:
- ознакомиться с данными относительно себя, что внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;
- требовать обновления и исправления информации о себе;
- на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены;
- на бесплатное получение справки о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.