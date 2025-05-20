Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425 ОШП "Скала".

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Что известно о первой штурмовой мотоциклетной группе в ВСУ

В подразделении назвали эту идею созданием современной “кавалерии”. Ее основная задача – стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара.

В составе 425 отдельного штурмового полка "Скала" сформирована первая в Вооруженных Силах Украины штурмовая мотоциклетная рота. Во время подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов,

– говорится в заметке.

Сейчас роту обучают. Это нужно, чтобы бойцы могли "заехать, штурмануть и выехать невредимыми". Это должно быть "мобильно, быстро и с хорошей огневой поддержкой", говорят в бригаде.

Учения первой в Украине мотороты / Скриншоты 24 Канала

Будущие "байкеры" круглосуточно тренируются, чтобы умело управлять мотоциклом и стрелять с него.

Бойцы делятся: ездить нравится. Даже если ехать под горку – не падают даже вдвоем. Скоростью и проходимостью довольны.

Катает как надо!

– говорят.

Кто-то вспоминает молодость, а кто-то признается: на спидометр не смотрит. И сравнивает виражи с кадрами из фильма "Безумный Макс".

По 12 – 14 часов военные оттачивают навыки. Работают "двойками": пассажир стреляет, а водитель маневрирует и следит за дорогой.

На мотоциклах отвоевывать родную землю будет быстрее. А командование не ограничивает в боекомплекте – главное, чтобы воины уверенно чувствовали себя на поле боя.

"Я их ненавижу. Разбили дом у тети на Сумщине. В Киеве был прилет прямо возле дома, два человека погибли, муж и жена. Это были наши друзья. Мотивации достаточно", – поделился один из защитников.

Можно предположить, что, по аналогии с россиянами, планируется распределение мотоциклов на роли: один может быть носителем средств радиоэлектронного противодействия, а другой – буксировать носилки для раненых или боекомплект. Основная задача таких мотоциклетных подразделений – молниеносный захват позиций путем стремительного прорыва по открытой местности, сводя к минимуму время, необходимое врагу на обнаружение и огневое противодействие,

– пишут в "Милитарном".

Напомним, в ISW указали: россияне разрабатывают доктрину для штурмов на мотоциклах. И это очень опасно.