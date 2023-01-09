Автор идеи и режиссер фильма Максим Литвинов рассказал, что это фильм-портрет. 24 канал. Он отмечает, что сейчас украинцы борются с внешним врагом, но после победы для многих наступит время борьбы с врагом внутренним, с посттравматическим синдромом.

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Кто такая Ксения Каян

Женщина работала в международной гуманитарной миссии, которая занималась гуманитарным разминированием в Донбассе. Сельскохозяйственные угодья в этом регионе были заминированы и загрязнены снарядами, не разорвавшимися в результате военных действий с 2014 года. Кстати, Россия назвала эту организацию экстремистской.

Однако история рассказывает о личной потере. Героиня фильма "Ярость позволяет мне дышать" провела в Мариуполе первый месяц вторжения, когда россияне уничтожали город. Ксения пряталась в подвале филармонии. В ходе российской атаки на Мариуполь Ксения Каян потеряла сына Богдана.



Ксения Каян / Фото ОУП

Ярость помогает дышать

После потери Ксения не знала, как жить дальше. Она даже собиралась что-то с собой сделать, однако отвергла эти мысли – держится за жизнь. У женщины сейчас очень большая ненависть и боль.

И эта ярость помогает мне дышать. Я разложила себе возможные варианты развития событий. Первый вариант — сойти с ума. Второй вариант – довести себя до инфаркта. Третий вариант — покончить с собой. И четвёртый вариант. Пройти реабилитацию и попытаться вернуться к подобию нормальной жизни,

– рассказала Ксения.

Женщина поняла, что первые три варианта Богдан бы не одобрил.



Ксения с образом Богданом / Фото из личного архива

Смыслы, которые помогают Ксении держаться

История Ксении Каян – это исследование чувств человека с посттравматическим синдромом, смыслов и эмоций, которые помогают героини держаться. Авторы считают, что "ярость позволяет мне дышать" может придать силы многим в их собственной жизни.

Фильм должен выйти в феврале 2023 года.