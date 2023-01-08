Видео распространила медикиня Екатерина "Пташка" Полищук. Она отметила, что скучает по городу.
К теме "Пташка" из Азовстали поделилась проникновенным стихом, написанным в русском плену
"Мой славный Мариуполь. Как я скучаю по тебе. Я не скучаю, я ненавижу всем сердцем каждого, кто ступил на твою землю с черным сердцем и целью захватить. Вы забрали все, даже волю. Но огонь в сердце не погаснет даже под вашим игом ! Мариуполю, скоро снова будем вместе!", – написала "Пташка".
Екатерина Полищук в свободном Мариуполе: смотрите видео
Неизвестные в Мариуполе сняли триколор
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 7 января рассказал, что в городе, несмотря на оккупацию, есть партизанское движение. По его словам, с главной площади кто-то срезал русский флаг.
Мариупольское сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что в росте в городе что-то с лицом, – отметил Андрющенко.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Над Мариуполем 7 января вспыхнул российский самолет, летевшего в сторону Ростова-на-Дону
- Во временно оккупированный Мариуполь приезжал вицепремьер России Марат Хуснуллин. Встреча не была праздничной.
- В Мариуполе оккупанты между собой регулярно устраивают стрельбы.