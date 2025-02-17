Сейчас ограничения действуют в ряде регионов. Где именно ввели экстренные отключения, или действуют графики – читайте в материале 24 Канала.

К теме В Херсоне в результате российских обстрелов обесточены электросети

Где действуют экстренные отключения света

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией мы оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

В Укрэнерго сообщили, что сейчас по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты.

Первоначально – отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго),

– отметили в компании.

Там также отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали граждан следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Также в Укрэнерго призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Подробнее об отключениях по областям Украины:

Киев, Киевская и Днепропетровская области

У ДТЭК утром 17 февраля сообщили, что по команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.

В случае каких-либо изменений компания пообещала оперативно информировать потребителей в своих соцсетях.

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что, по указанию Укрэнерго, на территории области в 08:30 введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Посмотреть график по вашему адресу можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" – по ссылке.

Черкасская область

В пресс-службе "Черкассыоблэнерго" рассказали Общественному, что отключение в области применили по команде Укрэнерго. Жителей Черкасской области попросили максимально уменьшить использование электроприборов.

Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности – не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами,

– сказали в пресс-службе.

В "Черкассыоблэнерго" объяснили журналистам, что время на применение аварийных отключений составляет до 15 минут. При этом осуществляется отключение как юридических, так и бытовых потребителей. Спрогнозировать момент, когда возникнет необходимость применить аварийные отключения невозможно.

Полтавская область

У "Полтаваоблэнерго" отметили, что, по распоряжению Укрэнерго, 17 февраля в 08:17 получена команда на применение двух очередей ГАО.

Посмотреть графики отключения электроэнергии в Полтавской области можно здесь.

Харьковская область

У "Харьковоблэнерго" рассказали, что в области применены аварийные отключения. Сейчас графики почасовых отключений не действуют.

Житомирская область

В "Житомироблэнерго" отметили, что, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", сегодня, 17 февраля, на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии. Действуют графики аварийных отключений.