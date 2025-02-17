Наразі обмеження діють у низці регіонів. Де саме ввели екстрені відключення, чи діють графіки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де діють екстрені відключення світла

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В Укренерго повідомили, що наразі по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго),

– наголосили у компанії.

Там також зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому закликали громадян стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Також в Укренерго закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Детальніше про відключення по областях України:

Київ, Київська та Дніпропетровська області

У ДТЕК вранці 17 лютого повідомили, що за командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

У разі будь-яких змін компанія пообіцяла оперативно інформувати споживачів у своїх соцмережах.

Сумська область

В "Сумиобленерго" розповіли, що, за вказівкою Укренерго, на території області о 08:30 введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

Подивитися графік за вашою адресою можна на сайті АТ "Сумиобленерго" – за посиланням.

Черкаська область

У пресслужбі "Черкасиобленерго" розповіли Суспільному, що відключення в області застосували за командою Укренерго. Жителів Черкащини попросили максимально зменшити використання електроприладів.

Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами,

– сказали у пресслужбі.

В "Черкасиобленерго" пояснили журналістам, що час на застосування аварійних відключень складає до 15 хвилин. При цьому здійснюється відключення як юридичних, так і побутових споживачів. Спрогнозувати момент, коли виникне необхідність застосувати аварійні відключення неможливо.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" зазначили, що, за розпорядженням Укренерго, 17 лютого о 08:17 отримана команда на застосування двох черг ГАВ.

Переглянути графіки вимкнення електроенергії в Полтавській області можна тут.

Харківська область

У "Харківобленерго" розповіли, що в області застосовані аварійні відключення. Наразі графіки погодинних відключень не діють.

Житомирська область

В "Житомиробленерго" зазначили, що, за розпорядженням НЕК "Укренерго", сьогодні, 17 лютого, на Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії. Діють графіки аварійних відключень.