В Украине создадут Центр возвращения гражданских лиц

В Украине появится Центр возвращения гражданских лиц, призванный спасать людей из российского плена и оккупации. Новую профильную структуру развернут непосредственно на базе Офиса омбудсмена Украины.

Руководитель ведомства Дмитрий Лубинец объявил об этой инициативе 2 ноября во время пресс-конференции, посвященной итогам недавней гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках.

Опыт гуманитарной миссии в Олешках

Вновь созданный координационный орган сосредоточится на розыске, проверке и возвращении гражданских украинцев, оказавшихся в заложниках или подвергшихся депортации, а также на организации безопасных путей эвакуации с оккупированных территорий.

Центр также будет заниматься вопросами предоставления социальной и медицинской помощи, психологической реабилитации и т.д.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что практический механизм действий, который применялся во время операции в Олешках, можно адаптировать для других населенных пунктов с аналогичными кризисными условиями. По его словам, во время режима тишины из местной больницы удалось забрать тела погибших военных и гражданских лиц, по поводу передачи которых уже достигнуты договоренности.

Украинская сторона также продолжает переговорный процесс с российской омбудсманкой относительно регулярной доставки гуманитарной помощи жителям города, которые в настоящее время остаются под оккупацией.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в конце октября завершился этап эвакуации жителей Олешек, после чего спасенных граждан через Беларусь направили домой. Содействие в координации и подготовке этой гуманитарной миссии в Херсонской области оказывала первая леди США Мелания Трамп.

Она подчеркнула, что гуманитарная операция прошла успешно. По ее итогам удалось эвакуировать около 800 человек.

При этом сам Лубинец отмечал, что было 3 категории граждан: некоторые из них решили остаться в Олешках, кто-то выехал на подконтрольную Украине территорию, другие приняли решение поехать на территории, контролируемые Россией.