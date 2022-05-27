Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал Ростислав Смирнов – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, скоро будет онлайн-карта объектов, которые нужно отстроить.

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Тотально переходим к первичному восстановлению, – Смирнов

Советник министра внутренних дел отметил, что подобная онлайн карта объектов является важной новостью в вопросе восстановления Украины. Уже нанимают и сделали отдельный спецотряд, где есть более 400 человек, которые оценивают ущерб, нанесенный Россией – государством-террористкой.

Мы сейчас запускаем карту объектов. Мы как раз уже полностью и тотально переходим к первоначальному восстановлению. Создаем карту объектов,

– заявил Смирнов.

Он пояснил, что на этой карте будут фотографии разрушенных зданий, но целью не является показать их. Мол, все в Украине и в цивилизованном мире прекрасно понимают масштаб нанесенных повреждений.

"Основная задача – помочь людям отстроить. У нас уже есть конкретные случаи и мы будем их только наращивать. Большие компании готовы под свое крыло брать объекты", – подчеркнул советник МВД.

В МВД рассказали о карте с поврежденными или разрушенными объектами: смотрите видео (начало темы с 13:38)

Смирнов добавил, что для компаний будет хорошо понимать, куда именно они отдают деньги. Это ведь не просто дать 500 тысяч на восстановление и не знать, что именно сделали, а что не сделали. Здесь же компания будет брать конкретный объект под свое крыло и будет видеть, как было, а как стало.

Уже есть 2 согласия. С одной компанией уже подписываем договор. Это IT-компания, взявшая "под свое крыло" кровлю в садике и школе возле Бородянки. Они нам постоянно дают деньги на стройматериалы, а мы уже полностью это делаем.

– поделился деталями советник МВД.

Он рассказал, что есть еще один банк, готовый выделить до 5 миллионов гривен – по миллиону на каждую область. "Не буду говорить названия, впоследствии могу сказать. Он уже берет первые 4 объекта на миллион гривен", – резюмировал Смирнов.

Как еще сейчас помогают в восстановлении

Советник министра внутренних дел отметил и то, что в его проекте под названием "Добробат" приобщаются более 30 тысяч украинцев к восстановлению разрушенных Россией городов. Есть много людей, которые просто приходят помогают даже официально не зарегистрировавшись.

"Основная задача – это, конечно, разборы завалов. Частично было первоначальное восстановление. Что это? Целое здание, но повреждена кровля или нет окон или дыра в стене. Это то, к чему можно приложить небольшие силы и после этого в этом здании можно жить ", – рассказал Смирнов подробности с помощью восстановления Украины".

План восстановления Украины: что известно

Есть план восстановления Украины, совместный с Евросоюзом. Он будет включать восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике.

Еще в начале мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь. В первую очередь речь идет о пакете поддержки на сумму 9 миллиардов евро, который будет предоставлен в этом году.

Глава украинского государства уже сообщил, что власть активно работает над шагами , которые предпримут после окончания войны. Восстановление будет происходить по всем направлениям.

Уже несколько стран согласились возглавить восстановление украинских городов. К примеру, Дания дала официальное согласие.

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