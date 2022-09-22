Указ о создании рабочей группы подписал президент Владимир Зеленский. Это произошло 22 сентября.

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Задача группы – обеспечить надлежащее международное расследование для привлечения к ответственности россии за ее агрессию против Украины. Чиновники должны подготовить предложения по созданию специального международного трибунала.

Кто вошел в рабочую группу

  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Его назначили руководителем группы;
  • заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов;
  • Олег Гавриш из ОП;
  • директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;
  • Александр Карасевич из ОП;
  • нардеп Александр Качура;
  • Елена Ковальская из ОП;
  • посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;
  • генпрокурор Андрей Костин;
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр юстиции Дмитрий Малюска;
  • нардеп Денис Маслов;
  • нардеп Мария Мезенцева;
  • заместитель руководителя ОП Андрей Сибига;
  • нардеп Александра Устинова;
  • нардеп Елена Хоменко.

Поручаю рабочей группе наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины,
– подчеркнул Зеленский.

Шмыгаль обсудил трибунал для россии с Трюдо

Зеленский неоднократно отмечал важность создания международного трибунала, чтобы наказать россию за преступления против Украины. Недавно эту тему премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с канадским коллегой Джастином Трюдо. Политики согласились, что россия должна возместить все убытки, которые нанесла Украине.

Трюдо подчеркнул, что руководство россии следует привлечь к трибуналу. Ведь все, кто виноват, должны понести ответственность.

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