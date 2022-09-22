Указ о создании рабочей группы подписал президент Владимир Зеленский. Это произошло 22 сентября.

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Задача группы – обеспечить надлежащее международное расследование для привлечения к ответственности россии за ее агрессию против Украины. Чиновники должны подготовить предложения по созданию специального международного трибунала.

Кто вошел в рабочую группу

Глава Офиса Президента Андрей Ермак . Его назначили руководителем группы;

. Его назначили руководителем группы; заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов ;

; Олег Гавриш из ОП;

из ОП; директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева ;

; Александр Карасевич из ОП;

из ОП; нардеп Александр Качура ;

; Елена Ковальская из ОП;

из ОП; посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич ;

; генпрокурор Андрей Костин ;

; министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ;

; министр юстиции Дмитрий Малюска ;

; нардеп Денис Маслов ;

; нардеп Мария Мезенцева ;

; заместитель руководителя ОП Андрей Сибига ;

; нардеп Александра Устинова ;

; нардеп Елена Хоменко.

Поручаю рабочей группе наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Шмыгаль обсудил трибунал для россии с Трюдо

Зеленский неоднократно отмечал важность создания международного трибунала, чтобы наказать россию за преступления против Украины. Недавно эту тему премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с канадским коллегой Джастином Трюдо. Политики согласились, что россия должна возместить все убытки, которые нанесла Украине.

Трюдо подчеркнул, что руководство россии следует привлечь к трибуналу. Ведь все, кто виноват, должны понести ответственность.

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