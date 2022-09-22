Указ о создании рабочей группы подписал президент Владимир Зеленский. Это произошло 22 сентября.
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Задача группы – обеспечить надлежащее международное расследование для привлечения к ответственности россии за ее агрессию против Украины. Чиновники должны подготовить предложения по созданию специального международного трибунала.
Кто вошел в рабочую группу
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Его назначили руководителем группы;
- заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов;
- Олег Гавриш из ОП;
- директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;
- Александр Карасевич из ОП;
- нардеп Александр Качура;
- Елена Ковальская из ОП;
- посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;
- генпрокурор Андрей Костин;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- министр юстиции Дмитрий Малюска;
- нардеп Денис Маслов;
- нардеп Мария Мезенцева;
- заместитель руководителя ОП Андрей Сибига;
- нардеп Александра Устинова;
- нардеп Елена Хоменко.
Поручаю рабочей группе наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Шмыгаль обсудил трибунал для россии с Трюдо
Зеленский неоднократно отмечал важность создания международного трибунала, чтобы наказать россию за преступления против Украины. Недавно эту тему премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с канадским коллегой Джастином Трюдо. Политики согласились, что россия должна возместить все убытки, которые нанесла Украине.
Трюдо подчеркнул, что руководство россии следует привлечь к трибуналу. Ведь все, кто виноват, должны понести ответственность.
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