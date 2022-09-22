Указ про створення робочої групи підписав президент Володимир Зеленський. Це відбулося 22 вересня.

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Завдання групи – забезпечити належне міжнародне розслідування задля притягнення до відповідальності росії за її агресію проти України. Чиновники повинні підготувати пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу.

Хто увійшов у робочу групу

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак . Його призначили керівником групи;

. Його призначили керівником групи; заступник керівника ОП Андрій Смирнов ;

; Олег Гавриш з ОП;

з ОП; директорка Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова ;

; Олександр Карасевич з ОП;

з ОП; нардеп Олександр Качура ;

; Олена Ковальська з ОП;

з ОП; посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич ;

; генпрокурор Андрій Костін ;

; міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ;

; міністр юстиції Дмитро Малюська ;

; нардеп Денис Маслов ;

; нардепка Марія Мезенцева ;

; заступник керівника ОП Андрій Сибіга ;

; нардепка Олександра Устінова ;

; нардепка Олена Хоменко.

Доручаю робочій групі напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України,

– наголосив Зеленський.

Шмигаль обговорив трибунал для росії з Трюдо

Зеленський неодноразово наголошував на важливості створення міжнародного трибуналу, щоб покарати росію за злочини проти України. Нещодавно цю тему прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з канадським колегою Джастіном Трюдо. Політики погодилися, що росія повинна відшкодувати всі збитки, які завдала Україні.

Трюдо наголосив, що керівництво росії слід притягнути до трибуналу. Адже всі, хто винен, мають понести відповідальність.

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