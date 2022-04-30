Если потерялось животное

Для начала нужно создать профиль на сайте, если не были ранее там зарегистрированы. После этого можно написать объявление об исчезновении любимца.

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Следующий шаг – поделиться публикацией с сайта в своих социальных сетях.

Если нашли животное

Если нет профиля на сайте – нужно создать его. Тогда уже можно написать объявление о найденном животном. Следует указывать все возможные детали – где, когда, пол, фото. После этого поделитесь объявлением у себя на страницах в социальных сетях.



Как выглядят объявления / Скриншот с сайта

Кроме того, цель сайта – объединить владельцев животных и поставщиков различных услуг. К примеру, сферы ухода за домашними любимцами. Это может быть:

Передержка.

Выгул.

Зооаптеки.

Зоосалоны.

Зоомагазины.

Зооклиники.

Пет-френдли рестораны и отели.

Это помогает пользователям сайта иметь доступ к базе как стандартных, так и уникальных услуг и активностей, доступных в их городе. А также найти полезные статьи по уходу за питомцами.

Основатели сайта объяснили, что PetLive – это своего рода экосистема, в которой каждый посетитель может найти ответ на свой вопрос, попросить о помощи или помочь. Они также отметили, что платформа находится в процессе постоянного развития и совершенствования, поэтому охотно услышат советы, идеи для оптимизации и улучшения.

Кроме того, на сайте можно найти дополнительные бонусы для пользователей. Это могут быть промокоды или скидки в пет-учреждения, розыгрыши и конкурсы.

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