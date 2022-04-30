Якщо загубилася тваринка
Для початку потрібно створити профіль на сайті, якщо не були раніше там зареєстровані. Після цього можна написати оголошення про зникнення улюбленця.
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Наступний крок – поділитися публікацію із сайту у своїх соціальних мережах.
Якщо знайшли тварину
Якщо немає профілю на сайті – потрібно його створити. Тоді вже можна написати оголошення про знайдену тваринку. Варто вказувати усі можливі деталі – де, коли вона зникла, стать, фото. Після цього поділіться оголошенням у себе на сторінках в соціальних мережах.
Як виглядають оголошення / Скриншот із сайту
Крім того, мета сайту – об’єднати власників тварин та надавачів різних послуг. Наприклад, сфери догляду за домашніми улюбленцями. Це може бути:
- перетримка.
- вигул.
- зооаптеки.
- зоосалони.
- зоомагазини.
- зооклініки.
- петфрендлі ресторани і готелі.
Це допомагає користувачам сайту мати доступ до бази як стандартних, так і унікальних послуг та активностей, що доступні в їхньому місті. А також знайти корисні статті по догляду за улюбленцями.
Засновники сайту пояснили, що PetLive – це свого роду екосистема, в якій кожен відвідувач може знайти відповідь на своє запитання, попросити про допомогу чи допомогти. Вони також зазначили, що платформа знаходиться в процесі постійного розвитку і вдосконалення, тому вони охоче почують поради, ідеї для оптимізації та покращення.
Крім того, на сайті можна знайти додаткові бонуси для користувачів. Це можуть бути промокоди чи різноманітні знижки в пет-установи, розіграші та конкурси.
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