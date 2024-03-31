24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

10:01, 31 марта Отбой тревоги в Одесской области.

10:00, 31 марта В Николаевской и Херсонской областях объявили отбой воздушной тревоги.

09:41, 31 марта Сообщается, что цель, которая двигалась на Одессу, исчезла.

09:39, 31 марта Мониторинговые каналы отметили о цели на Одессу.