24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
10:01, 31 марта
Отбой тревоги в Одесской области.
10:00, 31 марта
В Николаевской и Херсонской областях объявили отбой воздушной тревоги.
09:41, 31 марта
Сообщается, что цель, которая двигалась на Одессу, исчезла.
09:39, 31 марта
Мониторинговые каналы отметили о цели на Одессу.
09:37, 31 марта
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.