24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
10:01, 31 березня
Відбій тривоги в Одеській області.
10:00, 31 березня
В Миколаївській і Херсонській областях оголосили відбій повітряної тривоги.
09:41, 31 березня
Повідомляється, що ціль, яка рухалася на Одесу, зникла.
09:39, 31 березня
Моніторингові канали зазначили про ціль на Одесу.
09:37, 31 березня
В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.