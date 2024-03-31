24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

10:01, 31 березня Відбій тривоги в Одеській області.

10:00, 31 березня В Миколаївській і Херсонській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

09:41, 31 березня Повідомляється, що ціль, яка рухалася на Одесу, зникла.

09:39, 31 березня Моніторингові канали зазначили про ціль на Одесу.