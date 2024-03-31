Інформацію про те, що окупанти завдають ударів по Харківщині підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.
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У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!
– написав Терехов.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
О 16:30 у місті пролунав ще один вибух. Варто зазначити, що в Україні також вдруге за день оголошена загроза балістики.
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- Мер міста Терехов повідомив про приліт по Шевченківському районі міста 30 березня. Удар, імовірно, було завдано тим самим боєприпасом, яким ворог вдарив 27 березня.
- Потужний удар стався біля будинку, в якому 12 підʼїздів, 480 квартир. Через атаку дуже багато вибитих вікон. За словами Терехова, внаслідок удару є двоє поранених.
- Також ворог обстріляв по місто 27 березня, внаслідок чого було пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок. Повідомлялось про загиблого чоловіка та 16 поранених, серед яких 4 дітей.