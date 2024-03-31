Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що противник завдає ударів по українській енергетиці не тільки для того, щоб залишити українців без світла та тепла. У нього є важливіша мета.

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Що задумав противник

Ворог зараз застосовує засоби повітряного нападу для обстрілів енергетичних об'єктів, щоб зруйнувати їх. Насамперед йдеться про об'єкти військово-промислового комплексу, тому що останнім часом Україна концентрує увагу на роботі цих підприємств.

Росіяни змінили стратегію обстрілів. Змінилось завдання відносно цілей, по яких застосовуються ці засоби,

– зазначив він.

Противник намагається зруйнувати саме українські державні та приватні підприємства, що виробляють зброю та техніку.

Зараз маємо проблеми з постачанням військової допомоги від наших союзників, насамперед від США. Саме тому ворог і завдає ударів по нашому військовому виробництву, а також руйнує енергетичну потужність України,

– пояснив генерал-лейтенант у відставці.

Цим пояснюється, чому росіяни завдають удари по енергетичних об'єктах не взимку, а навесні. Хоча для ворога також важливо створити побутові труднощі для українців з метою психологічного тиску.

"Громадяни України, за задумом противника, мали б тиснути на керівництво країни, щоб воно погодилось на перемовини з Росією на її умовах. Проте українська влада не це не піде", – наголосив Ігор Романенко.

Зверніть увагу! Цієї ночі окупанти намагалися завдати ударів по енергетичних об'єктах Одеської області. Вночі, за словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, силами та засобами ППО було збито 8 ворожих дронів. Однак їхні уламки впали на територію енергооб'єкта, внаслідок чого виникла пожежа з подальшим замиканням. Через це було "знеструмлено і сам об'єкт, і до 170 тисяч абонентів".

Росіяни завдали нових ударів по енергетиці України