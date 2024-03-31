Информацию о том, что оккупанты наносят удары по Харьковщине, подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

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В Харькове громко! Находитесь в укрытиях!

– написал Терехов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

В 16:30 в городе прогремел еще один взрыв. Следует отметить, что в Украине также второй раз за день объявлена угроза баллистики.

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