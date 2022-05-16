Камеры заработали в 10 областях

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает 24 канал.

Внимание В Харькове после долгой паузы возобновили движение транспорта: фото оживленного города

В настоящее время фиксируют правонарушения в автоматическом режиме 128 камер в 10 областях Украины и 20 городах – в основном в западных и центральных областях страны.

Мы не запускали камеры наблюдения в областях, где сейчас продолжаются активные боевые действия, и в определенных местах, где по техническим и стратегическим причинам это не целесообразно. Где это целесообразно, камеры с сегодняшнего дня начали фиксировать нарушения в автоматическом режиме,

– сообщил Билошицкий.

Он также объяснил, что с началом войны некоторые водители начали пренебрегать правилами дорожного движения, и речь идет не только о соблюдении скоростного режима.

Обратите внимание! С 24 февраля по 15 мая включительно штрафы не начислялись и постановления за это время не выписывались. Это подтвердил и Билошицкий.

Новые штрафы будут приходить с опозданием

Что касается новых штрафов, то они будут приходить не сразу, иногда по техническим причинам постановление может идти до двух месяцев.

Напомним, что с началом российского вторжения в Украину отключили работу онлайн-камер, в том числе и на дорогах. Также отключен сервис "пробки" в гугл-картах.

Киев и Харьков постепенно восстанавливают жизнь в городе

Военная администрация Киева приняла решение в половину уменьшить количество блокпостов в области. Все для пропускной способности дорог Киевской области.

С сегодняшнего дня, 16 мая, в Харькове впервые с начала российского вторжения начал курсировать наземный общественный транспорт. В городе должны были запустить 4 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов. Также начнут курсировать автобусы.

Сообщение восстановили только по тем маршрутам, где это возможно, ведь российские оккупанты повредили линии электропередач и 35 трамваев.