Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа своим приказом утвердил изменения в "Руководство по морской культуре на кораблях Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины". В частности, эти изменения предполагают нанесение знаков боевых достижений личного состава корабля во время боевых действий на море.
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Какие знаки ввели за достижения на море
Знаки разделили на две отдельные категории:
- за успешные боевые действия (операции),
- за уничтожение вражеской техники
Знаки за уничтожение вражеской техники / Инфографика АрмияInform
Знаки за успешные боевые действия и операции / Инфографика АрмияInform
Куда будут наносить новые знаки
Знаки за успешные боевые действия или операции экипажи наносят на крыльях ходового мостика (при наличии Почетного знака отличия "За мужество и отвагу").
А знаки за уничтожение вражеской техники наносят на верхнем ярусе надстройки и выглядят как силуэт уничтоженной вражеской техники.
Кроме этого, обновленное Руководство по морской культуре предусматривает, что в случае поражения цели корабельной артиллерийской установкой при управлении резервным способом знак наносят на кожух ствола в виде полосы.
Изменениями предусмотрено, что в случае награждения Почетным отличием "За мужество и отвагу" управления бригады (дивизиона) стилизованное изображение размещается на всех кораблях, катерах, судах бригады (дивизиона).
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