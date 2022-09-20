Командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа своїм наказом затвердив зміни до "Керівництва з морської культури на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України". Зокрема ці зміни передбачають нанесення знаків бойових досягнень особового складу корабля під час бойових дій на морі.

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Які знаки ввели за досягнення на морі

Знаки розділили на дві окремі категорії:

за успішні бойові дії (операції),

за знищення ворожої техніки.



Знаки за знищення ворожої техніки / Інфографіка АрміяInform

Знаки за успішні бойові дії та операції / Інфографіка АрміяInform

Куди наноситимуть нові знаки

Знаки за успішні бойові дії чи операції екіпажі наносять на крила ходового містка (за наявності Почесної відзнаки "За мужність та відвагу"

Натомість знаки за знищення ворожої техніки наносять на верхньому ярусі надбудови та мають вигляд силуету знищеної ворожої техніки.

Крім цього, оновлене Керівництво з морської культури передбачає, що у випадку ураження цілі корабельною артилерійською установкою під час керування резервним способом знак наносять на кожух ствола у вигляді смуги.

Змінами передбачено, що у випадку відзначення Почесною відзнакою "За мужність та відвагу" управління бригади (дивізіону) стилізоване зображення розміщується на всіх кораблях, катерах, суднах бригади (дивізіону).

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