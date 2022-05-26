В интервью Радио Свобода заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что Украине необходима новая судебная реформа с переосмыслением необходимости существования Конституционного суда.

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По его мнению, реформу, которую провели при каденции предыдущего президента Петра Порошенко, нужно сворачивать.

Я подчеркиваю, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом. Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ,

– сказал заместитель главы ОП.

Смирнов сообщил, что Офис Президента хочет получить ответ на вопрос, как именно должен выглядеть Конституционный суд после реформ. Помочь в этом конституционалисты, которые сейчас активно участвуют в совете восстановления страны, рассказал заместитель председателя ОП.

Почему Конституционный суд хотят реформировать

КСУ после реформирования приобрел скандальную славу. "Звездой" Конституционного суда стал судья КСУ Александр Тупицкий.

В декабре 2020 Владимир Зеленский отстранил Тупицкого с должности председателя Конституционного суда Украины. Уже в марте 2021 года Президент упразднил указ беглеца Виктора Януковича за 2013 год, согласно которому Александра Тупицкого и Александра Касминина назначили судьями КСУ.

Закон не дает президенту полномочия увольнять судей КСУ. Это могут делать только судьи КСУ, поэтому Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном Суде. Там сочли действия Президента противоправными.

Также в декабре 2021 года США ввел санкции против Тупицкого из-за значительных коррупционных действий. Санкции наложили и на его супругу. В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Там считают, что он давал ложные показания, подкупал свидетеля. А потом Тупицкого начали подозревать еще и в самоуправстве.

15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий. Сам Тупицкий был замечен за границей во время военного положения. Журналисты поймали Тупицкого в Вене: 24 марта он выходил из местного отеля Stefani. Там его сфотографировали.

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