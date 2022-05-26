В інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного суду.

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На його думку, реформу, яку провели за часів каденції попереднього президента Петра Порошенка, треба згортати.

Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим в порівнянні з будь-яким іншим державним органом. Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ,

– сказав заступник голови ОП.

Смирнов повідомив, що Офіс Президента хоче отримати відповідь на питання, як саме має виглядати Конституційний суд після реформ. Допомогти в цьому мають конституціоналісти, які зараз активно беруть участь у раді відновлення країни, розповів заступник голови ОП.

Чому Конституційний суд хочуть реформувати

КСУ після реформування набув скандальної слави. "Зіркою" Конституційного суду став суддя КСУ Олександр Тупицький.

У грудні 2020 року Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Вже в березні 2021 року Президент скасував указ втікача Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького та Олександра Касмініна призначили суддями КСУ.

Закон не дає президенту повноваження звільняти суддів КСУ. Це можуть робити лише судді того ж КСУ, тому Тупицький та Касмінін оскаржили указ Зеленського у Верховному Суді. Там визнали дії Президента протиправними.

Також у грудні 2021 року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні діяння. Санкції наклали і на його дружину. В січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицького про підозру. Там вважають, що він давав неправдиві свідчення, підкупляв свідка. А згодом Тупицького почали підозрювати ще й у самоуправстві.

15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень. Сам Тупицький був помічений за кордоном під час воєнного стану. Журналісти "піймали" Тупицького у Відні: 24 березня він виходив з місцевого готелю Stefani. Саме там його сфотографували.

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