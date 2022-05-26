В інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного суду.
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На його думку, реформу, яку провели за часів каденції попереднього президента Петра Порошенка, треба згортати.
Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим в порівнянні з будь-яким іншим державним органом. Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ,
– сказав заступник голови ОП.
Смирнов повідомив, що Офіс Президента хоче отримати відповідь на питання, як саме має виглядати Конституційний суд після реформ. Допомогти в цьому мають конституціоналісти, які зараз активно беруть участь у раді відновлення країни, розповів заступник голови ОП.
Чому Конституційний суд хочуть реформувати
КСУ після реформування набув скандальної слави. "Зіркою" Конституційного суду став суддя КСУ Олександр Тупицький.
- У грудні 2020 року Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Вже в березні 2021 року Президент скасував указ втікача Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького та Олександра Касмініна призначили суддями КСУ.
- Закон не дає президенту повноваження звільняти суддів КСУ. Це можуть робити лише судді того ж КСУ, тому Тупицький та Касмінін оскаржили указ Зеленського у Верховному Суді. Там визнали дії Президента протиправними.
- Також у грудні 2021 року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні діяння. Санкції наклали і на його дружину. В січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицького про підозру. Там вважають, що він давав неправдиві свідчення, підкупляв свідка. А згодом Тупицького почали підозрювати ще й у самоуправстві.
- 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень. Сам Тупицький був помічений за кордоном під час воєнного стану. Журналісти "піймали" Тупицького у Відні: 24 березня він виходив з місцевого готелю Stefani. Саме там його сфотографували.
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