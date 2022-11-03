Новый ресурс представили Министерство экономики, Государственная Служба Занятости Украины и Ассоциация инновационного и цифрового образования. Об этом сообщает 24 канал.

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Подробности о новом сервисе по поиску работы

Миссия Национального кадрового резерва – запустить в Украине эффективный социальный лифт, который с помощью искусственного интеллекта поможет украинцам найти работу или открыть собственное дело. Задача государства – обеспечить развитие человеческого капитала в Украине,

– заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Кадровый резерв бесплатный и доступный для украинцев 24/7. При этом не важно, где именно вы находитесь. Перейти на сайт можно – по ссылке.

Как Национальный Кадровый Резерв помогает в поиске работы:

определяет способности человека к профессиям, уровень владения важными навыками и склонность к предпринимательству;

дает возможность выбирать работу с помощью единого портала вакансий;

дает комплексное обучение предпринимательству.

Мы разработали искусственный интеллект, который точно и быстро определит пул профессий для каждого человека, в соответствии с его способностями, а также установит склонность к ведению собственного бизнеса,

– рассказал заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

По его словам, все данные автоматически формируются в интерактивное резюме. Его можно переслать работодателю через единый портал вакансий или же распечатать и взять с собой на собеседование.

Интерактивное резюме даст человеку преимущество перед другими претендентами со стандартными резюме. В нем будет вся информация, необходимая рекрутеру для понимания, подходит ли кандидат на вакансию.

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Что будет, если у вас обнаружится склонность к ведению бизнеса

Если сервис обнаружит, что человек склонен к ведению собственного дела, то он сможет пройти комплексное обучение предпринимательству. Учебная программа состоит из мультимедийных курсов в международном формате SCORM и мастер-классов известных бизнес-тренеров:

Андрея Длигача,

Ваче Давтяна,

Владимира Страшко.

После завершения обучения участник сможет получить сертификат.