Новий ресурс презентували Міністерство економіки, Державна Служба Зайнятості України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Про це повідомляє 24 канал.

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Деталі про новий сервіс з пошуку роботи

Місія Національного кадрового резерву – запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу. Завдання держави – забезпечити розвиток людського капіталу в Україні,

– заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Кадровий резерв безкоштовний і доступний для українців 24/7. При цьому не важливо, де саме ви перебуваєте. Перейти на сайт можна – за посиланням.

Як Національний Кадровий Резерв допомагає у пошуку роботи:

визначає здібності людини до професій, рівень володіння важливими навичками та схильність до підприємництва;

дає можливість обирати роботу за допомогою єдиного порталу вакансій;

надає комплексне навчання підприємництву.

Ми розробили штучний інтелект, який точно та швидко визначить пул професій для кожної людини, відповідно до її здібностей, а також встановить схильність до ведення власного бізнесу,

– розповів заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

За його словами, усі дані автоматично формуються в інтерактивному резюме. Його можна переслати роботодавцю через єдиний портал вакансій або ж видрукувати і взяти з собою на співбесіду.

Інтерактивне резюме надасть людині перевагу перед іншими претендентами зі стандартними резюме. У ньому буде вся інформація, яка потрібна рекрутеру для розуміння, чи підходить кандидат на вакансію.

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Що буде, якщо у вас виявлять схильність до ведення бізнесу

Якщо сервіс виявить, що людина має схильність до ведення власної справи, то вона зможе пройти комплексне навчання підприємництву. Навчальна програма складається з мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів відомих бізнес-тренерів:

Андрія Длігача,

Ваче Давтяна,

Володимира Страшка.

Після завершення навчання учасник зможе отримати сертифікат.