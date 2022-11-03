Новий ресурс презентували Міністерство економіки, Державна Служба Зайнятості України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Про це повідомляє 24 канал.
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Деталі про новий сервіс з пошуку роботи
Місія Національного кадрового резерву – запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу. Завдання держави – забезпечити розвиток людського капіталу в Україні,
– заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Кадровий резерв безкоштовний і доступний для українців 24/7. При цьому не важливо, де саме ви перебуваєте. Перейти на сайт можна – за посиланням.
Як Національний Кадровий Резерв допомагає у пошуку роботи:
- визначає здібності людини до професій, рівень володіння важливими навичками та схильність до підприємництва;
- дає можливість обирати роботу за допомогою єдиного порталу вакансій;
- надає комплексне навчання підприємництву.
Ми розробили штучний інтелект, який точно та швидко визначить пул професій для кожної людини, відповідно до її здібностей, а також встановить схильність до ведення власного бізнесу,
– розповів заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.
За його словами, усі дані автоматично формуються в інтерактивному резюме. Його можна переслати роботодавцю через єдиний портал вакансій або ж видрукувати і взяти з собою на співбесіду.
Інтерактивне резюме надасть людині перевагу перед іншими претендентами зі стандартними резюме. У ньому буде вся інформація, яка потрібна рекрутеру для розуміння, чи підходить кандидат на вакансію.
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Що буде, якщо у вас виявлять схильність до ведення бізнесу
Якщо сервіс виявить, що людина має схильність до ведення власної справи, то вона зможе пройти комплексне навчання підприємництву. Навчальна програма складається з мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів відомих бізнес-тренерів:
- Андрія Длігача,
- Ваче Давтяна,
- Володимира Страшка.
Після завершення навчання учасник зможе отримати сертифікат.