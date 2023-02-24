Об этом рассказали в Офисе Президента. Зеленский и Моравецкий побывали в реанимационном и травматологическом отделениях госпиталя, где лечат украинских военных.

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"Также были в зале физической и медицинской реабилитации. Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий пообщались с защитниками и пожелали им скорейшего выздоровления", – написали в ОП.

Визит в госпиталь 24 февраля: смотрите видео

Зеленский отметил, что Моравецкий является искренним другом Украины. По словам президента, присутствие премьера в Киеве именно на годовщину вторжения является мощным символом единства Украины и Польши.

Моравецкий в Киеве: смотрите видео

Вручил награды

Президент поблагодарил военных и правоохранителей и отметил их государственными наградами. Кроме этого, врачи также получили награды за спасение людей.

Благодарю вас за службу, за защиту и сохранение нашего государства! Желаю быстрого выздоровления, – сказал Владимир Зеленский.



Награждение медика / Фото Офиса Президента

Заявление польского Минобороны

Часть тяжелых танков Leopard, обещанные Польшей, уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В Украину прибыли первые польские танки Leopard", – сказал Блащак.

По словам президента Анджея Дуды, премьер-министр Матеуш Моравецкий уехал в Киев, чтобы "привезти Leopard".