В Украину двигаются дожди с грозами: прогноз погоды на 5 июня

Погода в Украине в воскресенье, 5 июня, будет теплой, но со значительными осадками. Дожди и грозы прогнозируется на всей территории нашей страны.

Большого количества осадков не будет только во временно оккупированном Крыму. Там столбики термометров покажут до +29 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко в фейсбуке, в воскресенье дожди и грозы распространятся на значительную часть территории Украины. Разве что на юго-востоке и Востоке днем будет сухо, осадки поднимутся под вечер 5 июня. Похолодает.

Температура воздуха снизится до +17…+22 градусов. Лишь в южной части и в восточных областях Украины теплая, даже жаркая погода задержится: +25...+32 градуса.

В Киеве пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление. 5 июня станет холоднее, максимально +17...+19 градусов.

Непогода в Украине

По всей Украине 21 мая бурлила непогода – в разных регионах были сильные ветры и ливни. В частности, в Днепре ураган выкорчевал деревья и даже нанес ущерб имуществу местных. Люди показали последствия , которые оставила стихия.

А в Черниговской области 12 мая пронесся мощный ураган. Он нанес многочисленные повреждения по линиям электропередач – электроснабжение не предоставлялось для 68 912 абонентов на территории всей области.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На Западе Украины нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью сильный дождь закончится еще до наступления утра, но днем ослабнет и продолжится до прихода вечера. Температура воздуха будет составлять +19...+21 градус. На Востоке облачная погода продержится весь день. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь с грозой. Столбики термометров покажут +26...+28 градусов

На севере также будет облачная погода. Днем, вероятно, пройдет дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Воздух прогреется до +27...+29 градусов.

В Киеве пасмурная погода будет держаться не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Утром и днем ожидается сильный дождь. Столбики термометров покажут +19...+21 градус.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +23...+25

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +18...+20

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +24...+26

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 5 июня. / Карта Укргидрометцентра.