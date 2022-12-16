Особенно будет дождь на Западе и в части северных регионов. Вместе с тем в южных областях столбики термометров покажут до +14 градусов.
Важно Несколько областей Украины покроют затяжные дожди
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
На Запад и в течение всего дня небо будет облачным. Весь день сильный снег, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха будет составлять -1...+1 градус. На Востоке Также будет облачная погода. Утром сильный дождь днем ослабеет и к приходу вечера кончится. Однако там будет гораздо теплее, столбики термометров покажут +8...+10 градусов.
Облачно будет и на Севере. Днем будет идти дождь. Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Значительно теплее будет на Юге – до 12…+14 градусов. Однако осадки обещают и там.
В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +1...+3 градуса.
Синоптики объявили первый уровень опасности
Синоптики Укргидрометцентра предупредили об гололедице и налипании мокрого снега. Кроме того, на Западе и юго-востоке будет сильный туман, видимость составит всего 200-500 метров.
Синоптики объявили первый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра
Прогноз погоды в городах
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – +6...+8
Одесса – +12...+14
Николаев – +10...+12
Херсон – +12...+14
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +2...+4
Сумы – +3...+5
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +7...+9
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 17 декабря / Фото Укргидрометцентра.