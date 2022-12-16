Особливо сильно дощитиме на Заході та у частині північних регіонів. Разом з тим у південних областях стовпчики термометрів покажуть аж до +14 градусів.

Важливо Кілька областей України накриють затяжні дощі

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день падатиме сильний сніг, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря складатиме -1...+1 градус. На Сході також буде хмарна погода. Вранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться. Однак там буде набагато тепліше, стовпчики термометрів покажуть аж +8...+10 градусів.

Хмарно буде і на Півночі. Дрібний дощ падатиме весь день. Повітря прогріється до +2...+4 градусів. Значно тепліше буде на Півдні – до 12...+14 градусів. Однак опади обіцяють і там.

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме сильний дощ. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Синоптики Укргідрометцентру попередили про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Крім того, на Заході та південному сході буде сильний туман, видимість складатиме лише 200 – 500 метрів.



Синоптики оголосили перший рівень небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +6...+8

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +2...+4

Суми – +3...+5

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +7...+9

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 17 грудня / Фото Укргідрометцентру