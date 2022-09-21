С нуля до трех градусов мороза прогнозируют ночью 23 сентября в западных и северных областях Украины. А уже в субботу, 24 сентября, похолодание ощутят и в центральной части государства. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Интересно Мороз, снег и ограниченная видимость: как сейчас выглядит высокогорье Карпат

Спасатели предупреждают об угрозе

В ГСЧС сообщили о первом, желтом уровне опасности.