С нуля до трех градусов мороза прогнозируют ночью 23 сентября в западных и северных областях Украины. А уже в субботу, 24 сентября, похолодание ощутят и в центральной части государства. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Мороз, снег и ограниченная видимость: как сейчас выглядит высокогорье Карпат Спасатели предупреждают об угрозе
В ГСЧС сообщили о первом,
желтом уровне опасности. Обратите внимание! При желтом уровне возможна угроза для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Поэтому эксперты рекомендуют быть внимательными и следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий. Украину накроет антициклон: что известно Ухудшение погоды в Украине прогнозировалось с 21 сентября. По данным синоптиков, надвигается антициклон . На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом. В части областей дождь будет по меньшей мере до понедельника, 26 сентября. Вас может заинтересовать – В России протестуют из-за мобилизации: смотрите видео