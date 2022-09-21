Від нуля до трьох градусів морозу прогнозують вночі 23 вересня у західних та північних областях України. А вже в суботу, 24 вересня, похолодання відчують і в центральній частині держави. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Рятувальники попереджають про загрозу

У ДСНС повідомили про перший, жовтий рівень небезпеки.