Від нуля до трьох градусів морозу прогнозують вночі 23 вересня у західних та північних областях України. А вже в суботу, 24 вересня, похолодання відчують і в центральній частині держави. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Мороз, сніг та обмежена видимість: як зараз виглядає високогір'я Карпат Рятувальники попереджають про загрозу
У ДСНС повідомили про перший,
жовтий рівень небезпеки. Зверніть увагу! При жовтому рівні можлива загроза для людей, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Тож експерти рекомендують бути уважними та стежити за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов. Україну накриє антициклон: що відомо Погіршення погоди в Україні прогнозували з 21 вересня. За даними синоптиків, насувається антициклон. На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ з мокрим снігом. У частині областей дощитиме щонайменше до понеділка, 26 вересня. Вас може зацікавити – У росії протестують через мобілізацію: дивіться відео