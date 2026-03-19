В Украину прибыла экспертная группа ЕС для проверки нефтепровода "Дружба", – Reuters

Специалисты Европейского Союза прибыли в Украину, чтобы оценить состояние нефтепровода "Дружба". Он получил повреждения в результате российских атак, хотя используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает Reuters.

Как эксперты из ЕС проверят "Дружбу"?

Еще на прошлой неделе в ЕС предложили направить соответствующую миссию, а впоследствии украинская сторона согласилась на техническую помощь и финансирование для восстановления поставок через поврежденную инфраструктуру.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что компания положительно оценивает инициативу Евросоюза по поддержке восстановительных работ, в частности на Бродской насосной станции.

По его словам, создана техническая рабочая группа должна помочь "Нафтогазу" и "Укртранснафте" восстановить работу трубопровода в соответствии с европейскими стандартами безопасности, а также способствовать защите инфраструктуры от возможных новых атак. В то же время он не уточнил, планирует ли группа экспертов посетить поврежденный нефтепровод.

Сейчас Венгрия и Словакия остаются единственными государствами ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть. Обе страны ранее обвиняли Украину в затягивании восстановления транзита по политическим причинам.

Украина согласилась на предложение по "Дружбе" от Европы