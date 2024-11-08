Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В Украину вернули тела павших бойцов

В Украину удалось вернуть 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также репатриировали 154 тела из моргов на территории России.

Павших Защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины,

– сообщили в Коордштабе.

Отдельную благодарность за содействие также выразили Международный комитет Красного Креста.

В Координационном штабе отметили, что теперь Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для установления личностей погибших.