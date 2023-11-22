С 2014 года экспонаты с оккупированного полуострова находились на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

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Нидерланды возвращают экспонаты домой

МКИП и Музей Алларда Пирсона (археологический музей Амстердамского университета) договорились о возвращении музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений.

Соответствующий документ уже подписали временно исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Армен.

Артефакты из каких музеев вернутся в Украину

Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений:

"Центральный музей Тавриды",

"Керченский историко-культурный заповедник",

"Бахчисарайский историко-культурный заповедник",

Национальный заповедник "Херсонес Таврический".

Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украине,

– сказал Ростислав Карандеев.

Нидерландская сторона решила не взимать расходы на хранение музейных экспонатов. Карандаев поблагодарил Музей Алларда Пирсона за хранение коллекций на протяжении 9 лет.

К слову, недавно в Испании изъяли похищенные из Украины старинные золотые украшения на 64 миллиона долларов. Их незаконно вывезли из Украины и должны были продать в Мадриде. Среди ценных артефактов были золотые серьги, кулон, чокеры и пектораль, относящиеся к греко-скифскому периоду и датируемые VIII – IV веками до нашей эры.