З 2014 року експонати з окупованого півострова перебували на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.

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Нідерланди повертають експонати додому

МКІП та Музей Алларда Пірсона (археологічний музей Амстердамського університету) домовились про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ.

Відповідний документ вже підписали тимчасово виконуючий обов'язки Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Артефакти з яких музеїв повернуться в Україну

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ:

"Центральний музей Тавриди",

"Керченський історико-культурний заповідник",

"Бахчисарайський історико-культурний заповідник",

Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну,

– сказав Ростислав Карандєєв.

Нідерландська сторона вирішила не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів. Карандаєв подякував Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій впродовж 9 років.

До слова, нещодавно в Іспанії вилучили викрадені з України старовинні золоті прикраси на 64 мільйони доларів. Їх незаконно вивезли з України і мали продати в Мадриді. Серед цінних артефактів були золоті сережки, кулон, чокери та пектораль, які належать до греко-скіфського періоду і датуються VIII – IV століттями до нашої ери.