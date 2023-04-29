В Умани снова загорелся дом, пострадавший в результате ракетного удара
Источник:Суспильне
В Умани Черкасской области продолжается разбор разрушенных конструкций жилой многоэтажки, которая накануне подверглась ракетному удару. Во время разбора завалов снова вспыхнул пожар.
Как объяснили спасатели, пожар раздулся ветром. ГСЧС работают в усиленном режиме.
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Во время разбора завалов многоэтажки снова произошел пожар: видео
Актуально о последствиях атаки
Также в ГСЧС сообщили оперативную информацию о ликвидации последствий обстрела.
По состоянию на 06:00 29 апреля в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них 4 ребенка. Травмировано 18, еще 17 граждан спасены,
– говорится в сообщении.
Психологи оказали помощь 115 гражданам.
В Умани продолжается ликвидация последствий удара по многоэтажке / Фото ГСЧС
Поиски людей продолжаются
В ГСЧС сообщили, что в настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших.
На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 человек личного состава.
"Вывезено 247 куб.м. строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.
Разбор завалов многоэтажки продолжается / Фото ГСЧС
Россияне атаковали Умань: коротко
- 28 апреля утром россияне обстреляли Умань крылатыми ракетами. В одной девятиэтажке полностью разрушен подъезд. Всего пострадали 10 домов.
- По предварительной информации, в многоэтажку попала именно ракета Х-101.