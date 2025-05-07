Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также В Запорожье слышали взрывы: в городе повреждены здания, под завалами находятся люди

Что известно о взрывах в Умани

Тревогу в Уманском районе объявили в 18:49. Уже в 19:12 появилась информация о том, что в Умани прогремели взрывы.

В Умани прогремело несколько взрывов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 18:34 в Воздушных силах предупреждали, что российские БпЛА находятся на юго-востоке и севере Черкасской области.

"БпЛА на юго-востоке и севере Черкасской области, курс – западный/юго-/северо-западный", – сообщали военные.

Уже в 19:30 в городе прогремели повторные взрывы.

Пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях вражеской атаки.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, что ранее оккупационные войска атаковали ударными БпЛА Запорожье. Глава ОВА Иван Федоров сообщал о работе ПВО.