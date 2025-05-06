Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 20:19. Через час Воздушные силы предупредили о движении дронов в регионе.

"Несколько групп ударных БПЛА – на границе Запорожской и Донецкой областей. Движутся – в направлении Днепропетровской области", – написали военные.

В 21:10 об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области написал и Иван Федоров. В 21:29 он сообщил о взрывах.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– отметил глава Запорожской ОВА.

По состоянию на 21:42 воздушная тревога в Запорожской области еще продолжается. Там, кроме угрозы ударных дронов, есть также и угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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