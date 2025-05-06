Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

До теми Вдруге за день: на Київщині та низці інших областей оголошували повітряну тривогу

Що відомо про вибухи у Запорізькій області

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 20:19. Через годину Повітряні сили попередили про рух дронів у регіоні.

"Декілька груп ударних БпЛА – на межі Запорізької та Донецької областей. Рухаються – у напрямку Дніпропетровщини", – написали військові.

О 21:10 про загрозу ударних безпілотників у Запорізькій області написав й Іван Федоров. О 21:29 він повідомив про вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– зазначив очільник Запорізької ОВА.

Станом на 21:42 повітряна тривога в Запорізькій області ще триває. Там, окрім загрози ударних дронів, є також і загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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