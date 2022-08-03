Соответствующую информацию о 2 августа сообщили в оперативном командовании "Юг". Также там рассказали, что враг начал создание ударной группировки на Криворожском направлении.
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Плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве
На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве,
– говорится в сообщении ОК "Юг".
Силы экипажа сообщили, что повреждения не критичны, а пострадавших нет.
"С помощью портового толкателя кран вернули в пункт основного базирования", – заверило командование.
российские оккупанты держат 16 ракет в Черном море
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах,
– известно командованию.
Также известно, что из этих 13 единиц техники:
- 2 носителя 16 ракет "Калибр";
- а также 3 больших десантных корабля.
Командование призвало людей учитывать угрозу
Командование объяснило: "Учитывая, что угроза ракетных ударов, а в некоторых районах и артиллерийских обстрелов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".
"Если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, переходите в укрытие. Шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах растет", – предупредило ОК "Юг".
Людей призывали:
- не подвергать себя опасности;
- соблюдать нормы и ограничения правового режима военного положения;
- доверять только проверенным источникам информации и силам обороны.
Командование Юга рассказало о ситуации по состоянию на 2 августа
- российские оккупанты могут готовить враждебное контрнаступление с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области.
- Также россияне пробовали провести разведку боем по рубежу Сухой Пруд – Белогорка. Однако успеха не имели и с потерями отошли.
- Также россияне на Юге потеряли 20 единиц личного состава, 2 танка Т-72, гаубицу "Мста-Б", а также еще 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
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