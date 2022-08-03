Відповідну інформацію про 2 серпня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Також там розповіли, що ворог почав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

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Плавучий кран підірвався на невідомому пристрої

На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої,

– мовиться в повідомленні ОК "Південь".

Сили екіпажу повідомили, що пошкодження не критичні, а постраждалих нема.

"За допомогою портового штовхача кран повернули до пункту основного базування", – запевнило командування.

російські окупанти тримають 16 ракет в Чорному морі

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах,

– відомо командуванню.

Також відомо, що з цих 13 одиниць техніки:

2 носії 16 ракет "Калібр";

а також 3 великих десантних кораблі.

Командування закликало людей зважати на загрозу

Командування пояснило: "Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів, а в деяких районах і артилерійських обстрілів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".

"Якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, переходьте в укриття. Шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах зростає", – попередило ОК "Південь".

Людей закликали:

не наражати себе на небезпеку;

дотримуватись норм та обмежень правового режиму воєнного стану;

довіряти тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони.

Командування Півдня розповіло про ситуацію станом на 2 серпня

російські окупанти можуть готувати ворожий контрнаступ з подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Також росіяни пробували провести розвідку боєм по рубежу Сухий Ставок – Білогірка. Проте успіху не мали і зі втратами відійшли.

Також росіяни на Півдні втратили 20 одиниць особового складу, 2 танки Т-72, гаубицю "Мста-Б", а також ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

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